Cultura, Música e Brindes Marcam o Momento Mulher no Parque de Exposições Na última sexta-feira (14), a terceira edição do evento Momento Mulher celebrou o Mês das Mulheres com grande entusiasmo. Realizado... Momento MT|Do R7 17/03/2025 - 10h26 (Atualizado em 17/03/2025 - 10h26 ) twitter

Na última sexta-feira (14), a terceira edição do evento Momento Mulher celebrou o Mês das Mulheres com grande entusiasmo. Realizado no Parque de Exposições Roberto Munerato, o evento reuniu mais de 1.400 mulheres e ofereceu uma programação diversificada, que incluiu apresentações do grupo de teatro Cena 1, cantores locais e a distribuição de brindes. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse evento incrível! Leia Mais em Momento MT: Projeto inclui violência processual na Lei Maria da Penha

