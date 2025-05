Cultura que transforma: Prefeitura investe mais de R$ 43 mil em novos instrumentos para oficinas culturais em Lucas do Rio Verde A arte transforma e, em Lucas do Rio Verde, essa transformação ganha ritmo, som e emoção com investimentos contínuos da Prefeitura...

Momento MT|Do R7 29/05/2025 - 13h57 (Atualizado em 29/05/2025 - 13h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share