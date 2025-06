Cultura realiza Escuta Pública para elaboração de políticas de fomentar Durante o evento foi lançando o cadastramento cultural para que possamos realizar um mapeamento artístico e cultural de Várzea para... Momento MT|Do R7 06/06/2025 - 14h37 (Atualizado em 06/06/2025 - 14h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Durante o evento foi lançando o cadastramento cultural para que possamos realizar um mapeamento artístico e cultural de Várzea para identificar e alcançar um maior número de agentes culturais e assim atender A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Várzea Grande, por meio da Superintendência de Cultura realizou uma Escuta Pública que discutiu a elaboração do Plano de Aplicação de Recursos (PAR) – Ciclo 2 da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). O evento ocorreu no auditório do Anexo II da SMECEL, no Jd. Marajoara.

Para mais detalhes sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Polícia Civil prende jovem de 20 anos por descumprir medida protetiva e agredir ex-companheira

Polícia Civil apreende casal de adolescentes por infração penal análoga ao tráfico de drogas

Polícia Civil localiza corpo de jovem desaparecido em Primavera do Leste