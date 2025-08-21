Logo R7.com
Cunani com Arroz Branco e a riqueza cultural são atrativos do Amapá são no Salão do Turismo

Momento MT

Momento MT|Do R7

O Amapá marca presença no 9º Salão do Turismo com uma experiência gastronômica que celebra a tradição local: o Cunani com Arroz Branco e Banana Palha. Considerado um dos pratos mais emblemáticos do estado, o preparo combina ingredientes típicos da região com sabores autênticos, traduzindo a identidade culinária amapaense.

