Cunani com Arroz Branco e a riqueza cultural são atrativos do Amapá são no Salão do Turismo O Amapá marca presença no 9º Salão do Turismo com uma experiência gastronômica que celebra a tradição local: o Cunani com Arroz Branco...

O Amapá marca presença no 9º Salão do Turismo com uma experiência gastronômica que celebra a tradição local: o Cunani com Arroz Branco e Banana Palha. Considerado um dos pratos mais emblemáticos do estado, o preparo combina ingredientes típicos da região com sabores autênticos, traduzindo a identidade culinária amapaense.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre essa rica experiência cultural!

Leia Mais em Momento MT: