Curso da SES capacita 40 profissionais para atendimento odontológico de pessoas com deficiência

A Escola de Saúde Pública (ESP-MT), a Coordenadoria de Saúde Bucal da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) e o Centro Estadual de Odontologia para Pacientes Especiais (Ceope), realizam capacitação em atendimento odontológico à Pessoa com Deficiência (PcD) em Colíder, desta segunda a sexta-feira (25 a 29.8). O curso terá 40 horas de duração, sendo 16 horas teóricas e 24 horas práticas, com certificação da ESP, e será ministrado por seis docentes. A parte prática do treinamento será realizada na unidade do Programa Saúde da Família (PSF) Central e PSF Torre.

