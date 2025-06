Curso de capacitação digital trará mais independência na minha vida”, afirma aluna de 58 anos em aula inaugural

Momento MT |Do R7

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) realizou nesta quarta-feira (11.6), na Escola Técnica Estadual de Cuiabá, a aula inaugural do projeto piloto Muxirum Digital MT, um curso gratuito de inclusão digital para adultos e idosos. A iniciativa conta com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (Fapemat).

