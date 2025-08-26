Curso de defesa pessoal para mulheres será lançado nesta quinta
A abertura oficial do curso gratuito de defesa pessoal “Lutadoras – Fortalecendo a Mulher Cuiabana” será nesta quinta-feira (28), às...
A abertura oficial do curso gratuito de defesa pessoal “Lutadoras – Fortalecendo a Mulher Cuiabana” será nesta quinta-feira (28), às 17h, na sede da Secretaria Municipal da Mulher, localizada na Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 490, no Centro de Cuiabá. O evento, realizado pela Prefeitura de Cuiabá por meio da Secretaria Municipal da Mulher, em parceria com o Núcleo de Apoio à Primeira-dama, integra a campanha Agosto Lilás, dedicada à conscientização e ao combate à violência contra a mulher. Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre este importante projeto! Leia Mais em Momento MT:
