Curso de extensão "Curadoria da Vida" é promovido pelo MPMT Com o objetivo de fortalecer a atuação dos membros do Ministério Público no Tribunal do Júri, o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento... Momento MT|Do R7 21/07/2025 - 18h58 (Atualizado em 21/07/2025 - 18h58 )

Com o objetivo de fortalecer a atuação dos membros do Ministério Público no Tribunal do Júri, o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) – Escola Institucional do Ministério Público de Mato Grosso – promove o curso de extensão Curadoria da Vida, iniciativa voltada à capacitação técnica e reflexiva sobre temas centrais da justiça criminal contemporânea. Destinada exclusivamente a membros do Ministério Público brasileiro, a formação contará com 10 módulos mensais (com pausa em dezembro e janeiro). O primeiro encontro ocorre nesta sexta-feira (25).As aulas serão virtuais, via plataforma Microsoft Teams, na modalidade de ensino síncrona (ao vivo), das 8h às 11h (horário de Mato Grosso), permitindo a participação ativa dos alunos, que poderão interagir com os professores e colegas em tempo real, esclarecendo dúvidas e compartilhando experiências. O curso reúne especialistas com ampla experiência na tribuna do Júri, que irão tratar de temas como racionalidade decisória dos jurados, técnicas argumentativas, nulidades processuais e construção de discursos persuasivos. Saiba mais sobre essa importante iniciativa e consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: 17ª FEMODA-MT acontece de 24 a 26 de julho e promete movimentar o setor da moda em Mato Grosso

