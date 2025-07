Curso de qualificação em acolhimento fortalece atendimento humanizado

Qualificar os servidores que estão na linha de frente nas unidades de saúde do município, promovendo um atendimento mais humano e resolutivo. Com este objetivo os profissionais administrativos que atuam nas recepções estão passando por um curso de capacitação, que teve início na manhã desta quarta-feira (2), no auditório do Palácio da Cidadania. “É um curso de sensibilização dos servidores que trabalham na recepção das nossas unidades básicas de saúde para que possam oferecer aos usuários um bom atendimento, acolhimento e humanização”, disse a coordenadora da Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde, Bruna Leal Brito.

