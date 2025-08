Curso do MPMT reforça atuação em favor das vítimas Com o objetivo de aprofundar o debate e qualificar a atuação institucional voltada à valorização da vítima no processo penal, o Ministério... Momento MT|Do R7 01/08/2025 - 15h58 (Atualizado em 01/08/2025 - 15h58 ) twitter

Com o objetivo de aprofundar o debate e qualificar a atuação institucional voltada à valorização da vítima no processo penal, o Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) deu início, nesta sexta-feira (01), ao curso de extensão "Proteção Integral das Vítimas", promovido pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) – Escola Institucional do MPMT.Na abertura, o procurador-geral de Justiça, Rodrigo Fonseca Costa, ressaltou a importância de iniciativas que fortaleçam o papel do Ministério Público na defesa dos direitos das vítimas. "Essa é uma bandeira que devemos sustentar diariamente. A maior pauta política do país é a segurança pública. Esses cursos refletem as demandas da sociedade, e o Ministério Público brasileiro precisa absorvê-las e atuar de forma efetiva na proteção dos interesses sociais e das vítimas."

