Curso EAD ofertado pela Seciteci abre nova turma devido alta demanda

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) abriu nova turma para o curso de qualificação em Auxiliar de Escritório, ofertado na modalidade educação a distância (EAD). A iniciativa se deve a alta demanda: 1.326 pessoas se inscreveram para 150 vagas até o dia 11.4. Inicialmente, seria apenas uma turma com 150 alunos. Com a expansão, o curso irá atender cerca de 400 estudantes. A Seciteci ainda está entrando em contato via WhatsApp para a efetivação das matrículas e envio da documentação necessária dos inscritos.

