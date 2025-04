Curso Estratégias e Segredos do Tribunal do Júri é promovido pelo MPMT O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) – Escola Institucional do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) realizará... Momento MT|Do R7 23/04/2025 - 21h06 (Atualizado em 23/04/2025 - 21h06 ) twitter

O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) – Escola Institucional do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) realizará, entre os dias 14 e 16 de maio, o curso "Estratégias e Segredos do Tribunal do Júri". A capacitação, destinada aos membros do MPMT, é promovida em parceria com a Procuradoria de Justiça Especializada Criminal, o Centro de Apoio Operacional (CAO) Júri e a Confraria do Júri.O curso, com carga horária de 21 horas-aula, será realizado de forma presencial no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ). As aulas ocorrerão em dois períodos: pela manhã, das 9h às 12h, e à tarde, das 14h às 18h.

