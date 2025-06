Curso “Mais Saúde com o Agente” promove qualificação do trabalho em equipe Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) participaram nesta terça-feira (10) de mais uma etapa do...

Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) participaram nesta terça-feira (10) de mais uma etapa do curso “Mais Saúde com o Agente”, iniciativa que aposta na qualificação e fortalecimento do processo de trabalho nas equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF). O encontro trouxe temas fundamentais para o cuidado, com foco em acesso, continuidade e integralidade no atendimento à população.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre essa importante iniciativa!

Leia Mais em Momento MT: