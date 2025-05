Cursos de “Limpeza de Pele” e “Bolos Decorados” começam nesta segunda

Momento MT |Do R7

Cerca de 40 mulheres cuiabanas iniciam, na próxima semana, os cursos de “Bolos e Docinhos Decorados” e “Limpeza de Pele”, promovidos pela Secretaria Municipal da Mulher (SMM), por meio do Programa Escola da Mulher, em parceria com o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial). Ao todo, 340 mulheres serão capacitadas para o mercado de trabalho, com cursos gratuitos oferecidos nos meses de maio e junho.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as oportunidades de capacitação!

Leia Mais em Momento MT: