“Custo Mato Grosso” é discutido pela Frente Parlamentar da Agropecuária

A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) realizou reunião, na última terça-feira (22), na sede da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (Famato), em Cuiabá, para discutir o impacto do “Custo Mato Grosso” nos diversos segmentos do setor agropecuário espalhados pelos 142 municípios do Estado. Para saber mais sobre as discussões e implicações do Custo Mato Grosso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Demilson homenageia 20 anos da Fato Educacional em Sessão Solene

