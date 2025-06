Custos de produção sobem e apertam a rentabilidade em várias cadeias do agro Produtores de diferentes regiões do país estão enfrentando desafios crescentes para manter a rentabilidade. Levantamentos recentes...

Produtores de diferentes regiões do país estão enfrentando desafios crescentes para manter a rentabilidade. Levantamentos recentes do projeto Campo Futuro, desenvolvido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), mostram que o aumento dos custos, associado a problemas de produtividade, tem pressionado os resultados econômicos de diversas atividades agropecuárias.

Para entender melhor como esses fatores estão impactando o setor, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: