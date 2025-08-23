Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Da história à mesa: Galinhada com Pequi encanta visitantes no Culinária Show

No Culinária Show do Senac, durante o Salão do Turismo, o chef Joseny Juvito apresentou a Galinhada com Pequi, prato típico do Distrito...

Momento MT

Momento MT|Do R7

No Culinária Show do Senac, durante o Salão do Turismo, o chef Joseny Juvito apresentou a Galinhada com Pequi, prato típico do Distrito Federal que combina arroz, frango e o sabor marcante do pequi, oferecendo ao público de São Paulo uma experiência gastronômica única.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre essa deliciosa iguaria!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.