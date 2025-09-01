Dados desatualizados no Cartão SUS dificultam atendimento médico do Município Semsa convoca população para atualização do cartão do SUS A Secretaria Municipal de Saúde está convocando a população de Sorriso a... Momento MT|Do R7 01/09/2025 - 18h38 (Atualizado em 01/09/2025 - 18h38 ) twitter

A Secretaria Municipal de Saúde está convocando a população de Sorriso a atualizar os dados do Cartão Nacional de Saúde (CNS), conhecido como Cartão SUS. A medida é especialmente direcionada às pessoas que aguardam por procedimentos cirúrgicos eletivos, já que o documento é utilizado para identificar os usuários e permitir o contato em casos de consultas, exames e cirurgias.

Saiba mais sobre a importância da atualização do Cartão SUS e como isso pode impactar o atendimento médico no município

