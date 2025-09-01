Dados desatualizados no Cartão SUS dificultam atendimento médico do Município
Semsa convoca população para atualização do cartão do SUS A Secretaria Municipal de Saúde está convocando a população de Sorriso a...
A Secretaria Municipal de Saúde está convocando a população de Sorriso a atualizar os dados do Cartão Nacional de Saúde (CNS), conhecido como Cartão SUS. A medida é especialmente direcionada às pessoas que aguardam por procedimentos cirúrgicos eletivos, já que o documento é utilizado para identificar os usuários e permitir o contato em casos de consultas, exames e cirurgias.
A Secretaria Municipal de Saúde está convocando a população de Sorriso a atualizar os dados do Cartão Nacional de Saúde (CNS), conhecido como Cartão SUS. A medida é especialmente direcionada às pessoas que aguardam por procedimentos cirúrgicos eletivos, já que o documento é utilizado para identificar os usuários e permitir o contato em casos de consultas, exames e cirurgias.
Saiba mais sobre a importância da atualização do Cartão SUS e como isso pode impactar o atendimento médico no município, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Saiba mais sobre a importância da atualização do Cartão SUS e como isso pode impactar o atendimento médico no município, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT:
Leia Mais em Momento MT: