DAE amplia horário comercial para melhor atender à população Várzea-grandenses contam com uma hora a mais de atendimento na unidade comercial em frente do Terminal André Maggi. Aos sábados, o... Momento MT|Do R7 14/02/2025 - 18h26 (Atualizado em 14/02/2025 - 18h26 )

Várzea-grandenses contam com uma hora a mais de atendimento na unidade comercial em frente do Terminal André Maggi. Aos sábados, o horário segue o mesmo: das 8h às 12h. Com o objetivo de oferecer mais qualidade e tempo hábil para os usuários resolverem suas demandas, o Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE-VG) ampliou o horário de funcionamento da unidade comercial. A partir de agora, o atendimento começa às 7h30, meia hora mais cedo, e se estende até as 17h30, encerrando meia hora mais tarde. Com isso, a população ganha uma hora a mais de atendimento durante os dias úteis.

