DAE apresenta contrato de R$ 21 mi à Câmara e reforça compromisso com solução ao abastecimento Novo modelo de trabalho traz soluções rápidas para vazamentos e instalação de hidrômetros em Várzea Grande O diretor-presidente do... Momento MT|Do R7 13/05/2025 - 16h07 (Atualizado em 13/05/2025 - 16h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Novo modelo de trabalho traz soluções rápidas para vazamentos e instalação de hidrômetros em Várzea Grande O diretor-presidente do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG), Zilmar Dias, esteve nesta terça-feira (13) na Câmara Municipal para apresentar aos vereadores o contrato firmado com a Cooperativa de Trabalho e Serviço de Rondonópolis (Coomser). A visita marcou um gesto de transparência e compromisso institucional com o Poder Legislativo e a população várzea-grandense.

Saiba mais sobre como essa parceria pode transformar o abastecimento em Várzea Grande, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

CSP adia votação de projeto que inclui dados do crime organizado no Sinesp

Sessão especial destaca atuação do grupo que atua contra trabalho escravo

Pedro Leonardo comemora 14 anos da filha mais velha com festança: ‘Muito amor’