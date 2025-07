DAE e Ager-MT realizam primeira reunião técnica para início das atividades regulatórias Os trabalhos serão divididos em quatro frentes: ouvidoria, área operacional de água e esgoto, área jurídica e área econômica O Departamento... Momento MT|Do R7 10/07/2025 - 21h37 (Atualizado em 10/07/2025 - 21h37 ) twitter

Os trabalhos serão divididos em quatro frentes: ouvidoria, área operacional de água e esgoto, área jurídica e área econômica. O Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG) e a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Ager-MT) deram nesta semana um importante passo na consolidação da parceria firmada entre as duas instituições. Foi realizada a primeira reunião técnica entre as equipes do DAE e da Ager, com foco na apresentação dos times, alinhamento de expectativas e organização dos próximos passos da atuação conjunta.

Saiba mais sobre essa importante parceria e seus impactos na gestão do saneamento em Várzea Grande, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

