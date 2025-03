DAE finaliza reparo de Booster e troca da bomba de captação da ETA Imigrantes Trabalho intenso de manutenção garante que milhares de moradores voltem a receber água O Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande... Momento MT|Do R7 06/03/2025 - 00h05 (Atualizado em 06/03/2025 - 00h05 ) twitter

Trabalho intenso de manutenção garante que milhares de moradores voltem a receber água O Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE-VG) concluiu nesta quarta-feira (5) duas manutenções essenciais para garantir o abastecimento da cidade. Após cinco dias de paralisação, a bomba de captação da ETA Imigrantes (Sistema V) foi substituída, permitindo que a retomada da produção de água. Além disso, o Booster do Parque São João foi totalmente restaurado e voltará a operar nesta quinta-feira (6), restabelecendo o fornecimento de água para os bairros afetados. A ETA Imigrantes estava com a captação comprometida desde o último sábado (1), impactando diretamente a distribuição de água em diversas regiões. Com a troca da bomba, o abastecimento será normalizado gradativamente ao longo dos próximos dias, garantindo que os bairros atendidos pelo Sistema V voltem a receber água conforme intermitência. Já o Booster do Parque São João, responsável pela pressurização da rede em bairros de maior altitude, sofreu um incêndio recentemente, deixando Dom Diego, Engordador, Jardim das Oliveiras, Ipanema, São João e Unipark sem abastecimento adequado. A equipe do DAE trabalhou na recuperação do equipamento, que agora foi realocado para dentro de uma estrutura reforçada, com porta chumbada e segurança extra, reduzindo riscos de novas ocorrências. Para evitar casos de vandalismo, a Guarda Municipal intensificará as rondas nas áreas críticas. Além disso, a população pode colaborar denunciando qualquer ato suspeito pelo WhatsApp da Guarda Municipal: (65) 98464-8931. O DAE reforça que todas essas ações fazem parte de um esforço contínuo para estabilizar o abastecimento da cidade e pede a colaboração da população para proteger a infraestrutura que leva água a milhares de moradores.

