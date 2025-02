DAE realiza manutenção em adutora responsável pelo abastecimento de 30% da cidade Tubulação é responsável por levar água até o reservatório do Morro do Urubu, que abastece nove dos grandes bairros da cidade O Departamento... Momento MT|Do R7 03/02/2025 - 16h07 (Atualizado em 03/02/2025 - 16h07 ) twitter

Tubulação é responsável por levar água até o reservatório do Morro do Urubu, que abastece nove dos grandes bairros da cidade. O Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE-VG) informa que a adutora localizada na rua Maracanã, Centro Norte da cidade, nas proximidades do Loteamento Embauval, rompeu, interrompendo o abastecimento para todos os nove bairros atendidos pelo Sistema I, que corresponde a 30% da cidade. A equipe técnica já está no local e os reparos devem levar dois dias para serem concluídos.

Para mais detalhes sobre a situação e os bairros afetados, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

