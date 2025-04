DAE-VG amplia guichês de atendimento durante recesso do feriado de 1º de Maio Ação integra pacote de melhorias no relacionamento com o cidadão, que também inclui o lançamento do canal 0800 A unidade comercial... Momento MT|Do R7 30/04/2025 - 15h41 (Atualizado em 30/04/2025 - 15h41 ) twitter

A unidade comercial do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG) estará fechada a partir de amanhã, 1º de maio, em razão do feriado nacional do Dia do Trabalhador. O atendimento ao público permanecerá suspenso também na sexta-feira (02/05) – ponto facultativo – e no sábado (03/05), com retorno das atividades normais na segunda-feira (05/05).

