Damares anuncia diligência no Marajó para apurar desaparecimento de menina Durante pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (25), a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) abordou o tráfico de crianças...

Durante pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (25), a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) abordou o tráfico de crianças no Brasil. Anunciou que a Comissão de Direitos Humanos (CDH), presidida por ela, realizará uma diligência no arquipélago do Marajó (PA) para apurar o desaparecimento da menina Elisa, ocorrido em 2023. Segundo a senadora, o caso foi levado ao Ministério da Justiça, com pedido de federalização da investigação.

Para mais detalhes sobre essa importante diligência e o que está sendo feito para encontrar a menina Elisa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: