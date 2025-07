Damares relata casos de abuso e tráfico infantil durante missão da CDH no Marajó A senadora Damares Alves (Republicanos-DF), em pronunciamento nesta terça-feira (1º), destacou a missão oficial da Comissão de Direitos... Momento MT|Do R7 01/07/2025 - 19h37 (Atualizado em 01/07/2025 - 19h37 ) twitter

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF), em pronunciamento nesta terça-feira (1º), destacou a missão oficial da Comissão de Direitos Humanos (CDH) ao arquipélago do Marajó, no Pará. A diligência, aprovada pela comissão, incluiu visitas às cidades de Breves e Anajás para investigar denúncias de abuso sexual e tráfico humano envolvendo crianças e adolescentes. Também participaram deputados federais e um deputado estadual. O grupo reuniu-se com representantes das redes de proteção à infância e às mulheres, além de autoridades locais e familiares de vítimas. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante missão. Leia Mais em Momento MT: Ministério Público é homenageado por ações ambientais em Sinop

