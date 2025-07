Momento MT |Do R7

Dani Calabresa celebra a chegada de Bernardo, seu primeiro filho! 'Nosso bebê'

Dani Calabresa deu à luz seu primeiro filho, Bernardo, nesta terça-feira (8), na Maternidade Pro Matre Paulista. O bebê nasceu com 3,485 kg e 50 cm, fruto do relacionamento da atriz com o publicitário Richard Neuman.

