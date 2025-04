Dani Souza celebra aniversário das filhas e declara: ‘Gêmeas mais lindas do mundo’

Momento MT |Do R7

A modelo Dani Souza, de 44 anos, celebrou o aniversário das filhas neste sábado (12), e declarou todo seu amor às duas. “11 anos das gêmeas mais lindas do mundo! Sempre tive o sonho de ser mãe de um menino e gêmeas, Deus me concedeu muito mais do que sonhei.”, iniciou ela.

