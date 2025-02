Daniel Monteiro articula adesão de Cuiabá ao programa Alfabetiza MT

O vereador Daniel Monteiro (Republicanos) participou da assinatura do termo de cooperação para a implementação de programas estaduais voltados à erradicação do analfabetismo em Mato Grosso. A cerimônia ocorreu na Prefeitura de Cuiabá e contou com a presença do secretário de Estado de Educação, Alan Porto, da secretária municipal de Educação, Solange Dias, e do prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini (PL).

