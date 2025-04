Momento MT |Do R7

Daniel Monteiro cobra locais licenciados para descarte de resíduos em reunião com caçambeiros 22/04/2025 Daniel Monteiro cobra locais licenciados para descarte de resíduos em reunião com caçambeiros Diego Nunes – assessoria Vereador...

Durante a sessão ordinária desta terça-feira (22), o vereador Daniel Monteiro (Republicanos) utilizou a tribuna para relatar uma reunião ocorrida no último sábado com caçambeiros da região sul da capital. O encontro, segundo o parlamentar, foi produtivo e girou em torno de uma questão urgente: a destinação adequada de resíduos sólidos.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre as demandas discutidas e as soluções propostas!

Leia Mais em Momento MT: