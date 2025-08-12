Logo R7.com
Daniel Monteiro realiza sessão solene em homenagem ao Dia do Advogado

Momento MT|Do R7

Diego Nunes – assessoria Vereador Daniel Monteiro&nbsp Na noite desta segunda-feira (11), a Câmara Municipal de Cuiabá promoveu uma sessão solene em comemoração ao Dia do Advogado, proposta e presidida pelo vereador Daniel Monteiro (Republicanos), que também exerce a advocacia. O evento reuniu autoridades da área jurídica para celebrar a importância da profissão e reforçar seu papel fundamental no Estado Democrático de Direito.

