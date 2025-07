Daniel Monteiro reforça compromisso com valorização dos profissionais da educação em Cuiabá Diego Nunes – Assessoria do vereador Daniel Monteiro Durante fala na tribuna da Câmara Municipal de Cuiabá nesta quinta-feira (... Momento MT|Do R7 10/07/2025 - 20h57 (Atualizado em 10/07/2025 - 20h57 ) twitter

Diego Nunes – Assessoria do vereador Daniel Monteiro Durante fala na tribuna da Câmara Municipal de Cuiabá nesta quinta-feira (10), o vereador Daniel Monteiro (Republicanos) destacou seu compromisso com a valorização dos profissionais da educação da rede municipal. Presidente da Comissão de Educação da Casa e com experiência prévia na Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT), o parlamentar tem sido uma das principais vozes nas discussões sobre a revisão da Lei Complementar 220, que trata da carreira dos servidores da educação. Para saber mais sobre as propostas de valorização dos profissionais da educação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF fiscaliza segurança privada durante festas juninas no Ceará

