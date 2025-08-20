Daniella anuncia parceria da Coca-Cola para combate à violência contra a mulher
A senadora Daniella Ribeiro (PP-PB) destacou em Plenário, nesta quarta-feira (20), a assinatura de uma parceria entre o programa Antes que Aconteça e a empresa Coca-Cola, por meio da Solar Coca-Cola. O programa, criado pelo Congresso Nacional, atua na prevenção à violência contra a mulher, com foco em educação, capacitação profissional, empreendedorismo feminino e acolhimento.
A senadora Daniella Ribeiro (PP-PB) destacou em Plenário, nesta quarta-feira (20), a assinatura de uma parceria entre o programa Antes que Aconteça e a empresa Coca-Cola, por meio da Solar Coca-Cola. O programa, criado pelo Congresso Nacional, atua na prevenção à violência contra a mulher, com foco em educação, capacitação profissional, empreendedorismo feminino e acolhimento.
