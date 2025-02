De biquíni, Carolina Dieckmann posa sem maquiagem e exibe tatuagens: Não é não Carolina Dieckmann usou as redes sociais nesta sexta-feira (14), para divulgar as tatuagens temporárias para o Carnaval do movimento... Momento MT|Do R7 14/02/2025 - 17h27 (Atualizado em 14/02/2025 - 17h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Carolina Dieckmann usou as redes sociais nesta sexta-feira (14), para divulgar as tatuagens temporárias para o Carnaval do movimento “não é não”.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT:

PM detém faccionados por tráfico com diversas porções de cocaína

Polícia Civil prende idoso por estupro de vulnerável de netas de sua companheira

Polícia Civil prende idoso por estupro de vulnerável de netas de sua companheira