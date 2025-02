Momento MT |Do R7

De férias na Bahia, Fernanda Vasconcellos curte passeio de barco: ‘Criar lembranças’ Fernanda Vasconcellos segue em viagem pela Bahia com Cássio Reis e o filho, Romeo, de 2 anos de idade. Nesta quinta-feira (30), a atriz...

Fernanda Vasconcellos segue em viagem pela Bahia com Cássio Reis e o filho, Romeo, de 2 anos de idade. Nesta quinta-feira (30), a atriz compartilhou mais um registro das férias enquanto fazia um passeio de barco pela região de Santa Cruz Cabrália no sul do estado nordestino.

