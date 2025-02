“De longe, essa é a gestão que mais fez por Campo Verde”, afirma prefeito

O prefeito de Campo Verde, Alexandre Lopes, afirmou que a atual gestão do Governo de Mato Grosso é, “de longe, a que mais fez pelo município”. A fala ocorreu durante a vistoria das obras de construção de 256 apartamentos no Residencial Florais do Campo 1, nesta sexta-feira (21.2). Na ocasião, o governador Mauro Mendes e a primeira-dama Virginia Mendes também anunciaram a construção de mais 320 unidades habitacionais Residencial Florais do Campo 2 – uma parceria do Estado, Prefeitura e Governo Federal.

