De mudança para o Japão, Yudi Tamashiro coloca mansão em Alphaville à venda O apresentador e cantor Yudi Tamashiro está prestes a começar uma nova etapa de sua vida no Japão e, para isso, colocou à venda sua...

O apresentador e cantor Yudi Tamashiro está prestes a começar uma nova etapa de sua vida no Japão e, para isso, colocou à venda sua mansão em Alphaville, em São Paulo, por R$ 6 milhões. A propriedade conta com 498 metros quadrados de terreno e 364 metros de área construída, incluindo três suítes, e está sendo vendida totalmente mobiliada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra todos os detalhes dessa mudança!

Leia Mais em Momento MT: