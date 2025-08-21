De mudança para o Japão, Yudi Tamashiro coloca mansão em Alphaville à venda

Logo R7.com
Momento MT

Momento MT|Do R7

O apresentador e cantor Yudi Tamashiro está prestes a começar uma nova etapa de sua vida no Japão e, para isso, colocou à venda sua mansão em Alphaville, em São Paulo, por R$ 6 milhões. A propriedade conta com 498 metros quadrados de terreno e 364 metros de área construída, incluindo três suítes, e está sendo vendida totalmente mobiliada.

