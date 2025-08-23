De norte a sul: Sindepat reúne 26 associados no Salão do Turismo
Com um estande repleto de experiências, o Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas (Sindepat) marca presença de destaque no Salão do Turismo 2025, reunindo 26 parques e atrações associadas de diferentes regiões do país. O segmento, de extrema importância para o turismo, destaca a diversidade das atrações disponíveis nas cidades brasileiras.
