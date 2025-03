De pijama e tênis, Grazi Massafera leva a filha à escola e declara: ‘Sem sair do carro’ A atriz Grazi Massafera, de 42 anos, levou a filha, Sofia, de 12, para a escola na manhã desta terça-feira (11), usando uma camisola... Momento MT|Do R7 11/03/2025 - 14h07 (Atualizado em 11/03/2025 - 14h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A atriz Grazi Massafera, de 42 anos, levou a filha, Sofia, de 12, para a escola na manhã desta terça-feira (11), usando uma camisola curtinha, que deixou suas pernas tornadas em evidência. A atriz completou o look com um tênis esportivo. Ao retornar para casa, ela postou uma selfie no espelho exibindo seu visual e contou que não saiu do carro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra mais detalhes sobre o dia a dia da atriz!

Leia Mais em Momento MT:

Prefeitura conclui reforma da ponte entre Sadia 3 e a Comunidade Espinheiro

Tom Cavalcante faz teste com genro e mostra dificuldades de grávida: ‘Valor’

Em homenagem ao Dia da Mulher, A.M.E.C realiza evento de reflexão e solidariedade em Lucas do Rio Verde – MT