De sainha e top prateados, Larissa Manoela curte carnaval com o marido: ‘ESPECIAL’ De sainha e top prateados, Larissa Manoela, de 24 anos, trocou beijos com o marido, o ator André Luiz Frambach, de 28 anos, no primeiro...

De sainha e top prateados, Larissa Manoela, de 24 anos, trocou beijos com o marido, o ator André Luiz Frambach, de 28 anos, no primeiro dia de desfile do grupo especial na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT!

Leia Mais em Momento MT: