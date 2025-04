De vestido, Maiara posa sentada no colo do namorado em quarto: ‘Deslumbrante’ A cantora Maiara, de 36 anos, divulgou, na terça-feira (29), registros românticos com o namorado, o também sertanejoMatheus Gabriel... Momento MT|Do R7 30/04/2025 - 18h01 (Atualizado em 30/04/2025 - 18h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Maiara e o namorado, Matheus Gabriel — Foto: Reprodução/Instagram Momento MT

A cantora Maiara, de 36 anos, divulgou, na terça-feira (29), registros românticos com o namorado, o também sertanejo Matheus Gabriel, de 29 anos. Com direito a um clique no colo do amado e aquela merecida massagem nos pés durante uma viagem do casal em um jatinho particular. Em um dos cliques, ela aparece sorridente no colo dele, que está sentado em uma cama gigante. A cantora posou de vestido prata e o cantor de roupas preta. Confira cliques abaixo:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT:

Professores de Língua Portuguesa e Educação Física recebem capacitação com material estruturado

Dia do Trabalhador: Prefeitura de Lucas do Rio Verde não terá atendimento nesta quinta-feira (1º)

MPMT encerra Abril Azul com palestras em escolas de Cuiabá