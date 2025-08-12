De volta ao Brasil, Camila Queiroz e Klebber Toledo fazem ultrassom do primeiro filho
Camila Queiroz, de 32 anos, e Klebber Toledo, de 39, estão de volta ao Brasil após curtirem uma “babymoon” pela Europa. À espera do primeiro filho, o casal posou juntinho nesta segunda-feira (11), e compartilhou nas redes sociais que o dia foi dedicado a mais uma consulta médica para acompanhar a gestação. “Mom & Dad” (“Mamãe e Papai”), escreveu Camila nos stories, acrescentando a legenda: “Dia de ultrassom”. Para a ocasião, a atriz apostou em um look casual, com calça jeans, casaco marrom claro e blusa de manga longa bege, que destacou a barriguinha de grávida.
