De volta para o Brasil, Neymar mostra corredor cheio de malas: 'Que desespero' Neymar usou as redes sociais para mostrar sua tristeza ao deixar a Arábia Saudita nesta terça-feira (28). O jogador, que encerrou recentemente... Momento MT|Do R7 28/01/2025 - 19h07 (Atualizado em 28/01/2025 - 19h07 )

Neymar mostra malas para retornar ao Brasil — Foto: Reprodução/Instagram

Neymar usou as redes sociais para mostrar sua tristeza ao deixar a Arábia Saudita nesta terça-feira (28). O jogador, que encerrou recentemente o contrato com o Al-Hilal, postou foto de seu corredor lotado de malas, com as mudanças para o retorno ao Brasil. Na legenda da publicação, ainda lamentou o momento de despedida e de arrumação das coisas. “Muito ruim arrumar a mala. Que desespero”, disse.

