Debate Inédito na UFMT Foca na Criação de Universidade Federal Indígena A Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) recebeu, nesta quinta-feira (8), o Semanário Regional de Escuta aos Povos Indígenas... Momento MT|Do R7 08/08/2024 - 16h57 (Atualizado em 08/08/2024 - 16h57 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-