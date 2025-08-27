Debate na Câmara aponta tecnologia como solução para extravio de bagagens Participantes de debate na Câmara dos Deputados defenderam que o uso de tecnologia é a melhor forma de reduzir o extravio de bagagens... Momento MT|Do R7 26/08/2025 - 21h37 (Atualizado em 26/08/2025 - 21h37 ) twitter

Participantes de debate na Câmara dos Deputados defenderam que o uso de tecnologia é a melhor forma de reduzir o extravio de bagagens em aeroportos. A diretora de Planejamento e Fomento do Ministério de Portos e Aeroportos, Júlia Lopes da Silva Nascimento, citou medidas já aplicadas em Guarulhos (SP). Uma delas foi a exigência de interligação das esteiras entre terminais para reduzir o contato humano com as bagagens. O aeroporto também passou a usar scanner corporal nos passageiros e, desde agosto, submete malas de voos domésticos a raio-x. Antes, o procedimento era restrito a viagens internacionais. Para saber mais sobre as soluções discutidas e as implicações para os passageiros, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Confira os pontos de interdição no trânsito nesta quarta-feira em Rondonópolis

