Debate na CCT aponta caminhos para o fortalecer o Programa Espacial Brasileiro Mais do que um projeto tecnológico, o Programa Espacial Brasileiro (PEB) é visto como vetor estratégico para o desenvolvimento econômico... Momento MT|Do R7 11/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 11/06/2025 - 19h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

20250610_programa-espacial_fundo.jpg Momento MT

Mais do que um projeto tecnológico, o Programa Espacial Brasileiro (PEB) é visto como vetor estratégico para o desenvolvimento econômico, científico e social do país. A avaliação predominou entre os participantes da audiência pública realizada nesta quarta-feira (11) na Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT), por iniciativa dos senadores Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) e Flávio Arns (PSB-PR), para discutir o futuro do setor.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre o fortalecimento do Programa Espacial Brasileiro!

Leia Mais em Momento MT:

Após 7 anos na Band, Cátia Fonseca pede demissão: ‘Com carinho e verdade, encerro’

Plínio cobra rastreamento do câncer de mama pelo SUS a partir de 40 anos

Teresa Leitão destaca acordos educacionais firmados pelo Brics