Momento MT |Do R7

Debatedores apoiam tornar lei o Programa Nacional de Direitos Humanos Tornar o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3) uma iniciativa de Estado, por meio de uma lei, com mais participação dos entes...

Tornar o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3) uma iniciativa de Estado, por meio de uma lei, com mais participação dos entes federados e da sociedade civil, foi uma das propostas defendidas nesta segunda-feira (4) durante audiência pública promovida pela Comissão de Direitos Humanos (CDH).

Para saber mais sobre as propostas e discussões que estão moldando o futuro dos direitos humanos no Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: