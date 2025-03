Debatedores apontam dificuldades em acesso a diagnóstico e tratamento de doenças raras Sessão solene do Congresso Nacional foi realizada nesta quarta-feira (12) em homenagem ao Dia Mundial das Doenças Raras, celebrado... Momento MT|Do R7 12/03/2025 - 21h25 (Atualizado em 12/03/2025 - 21h25 ) twitter

Homenagem ao dia mundial das Doenças Raras. Dep. Rosângela Moro (UNIÃO - SP)

Sessão solene do Congresso Nacional foi realizada nesta quarta-feira (12) em homenagem ao Dia Mundial das Doenças Raras, celebrado no último dia de fevereiro. No Brasil, existem 13 milhões de pessoas acometidas com essas doenças, que apresentam 7 mil tipos diferentes e se manifestam, normalmente, até os 12 anos de idade. Participantes do debate ressaltaram dificuldades no acesso a diagnóstico e tratamento. A deputada Rosangela Moro (União-SP), uma das requerentes da sessão, afirmou que 95% dos pacientes com doenças raras ainda não têm tratamento.

Para entender melhor as dificuldades enfrentadas por pacientes e suas famílias, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

