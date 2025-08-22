Logo R7.com
Debatedores apontam necessidade de acompanhamento psicossocial à população em situação de rua

A necessidade de acompanhamento psicossocial à população em situação de rua foi defendida durante reunião da Comissão de Direitos Humanos

Audiência Pública - Atuação de Psicólogos junto à População em Situação de Rua.

A necessidade de acompanhamento psicossocial à população em situação de rua foi defendida durante reunião da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Na ocasião, ocorreu o lançamento da publicação Referências Técnicas para Atuação de Psicólogas(os) em Políticas Públicas para a População em Situação de Rua.

