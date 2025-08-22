Debatedores apontam necessidade de acompanhamento psicossocial à população em situação de rua
A necessidade de acompanhamento psicossocial à população em situação de rua foi defendida durante reunião da Comissão de Direitos Humanos...
A necessidade de acompanhamento psicossocial à população em situação de rua foi defendida durante reunião da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Na ocasião, ocorreu o lançamento da publicação Referências Técnicas para Atuação de Psicólogas(os) em Políticas Públicas para a População em Situação de Rua.
A necessidade de acompanhamento psicossocial à população em situação de rua foi defendida durante reunião da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Na ocasião, ocorreu o lançamento da publicação Referências Técnicas para Atuação de Psicólogas(os) em Políticas Públicas para a População em Situação de Rua.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre a importância do acompanhamento psicossocial para a população em situação de rua!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre a importância do acompanhamento psicossocial para a população em situação de rua!
Leia Mais em Momento MT:
Leia Mais em Momento MT: