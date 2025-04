Debatedores criticam novas regras para partidos e candidaturas na CCJ Na terceira e última audiência pública para instruir o projeto do novo Código Eleitoral (PLP 112/2021), senadores e debatedores abordaram... Momento MT|Do R7 29/04/2025 - 19h41 (Atualizado em 29/04/2025 - 19h41 ) twitter

Na terceira e última audiência pública para instruir o projeto do novo Código Eleitoral (PLP 112/2021), senadores e debatedores abordaram a questão dos partidos políticos e das federações. A Lei dos Partidos Políticos, de 1995, é uma das sete normas que passa a ser incorporada pelo texto em construção e que recebe alterações significativas, como prazo para criação dos partidos, competências da justiça, prestação de contas, autonomia partidária, todas discutidas nesta terça-feira (29), na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Para saber mais sobre as críticas e as propostas discutidas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Congresso homenageia os 150 anos do Estadão

